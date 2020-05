Polizei Bielefeld

POL-BI: Reifenschaden führt Polizisten zu falscher Ladungssicherung

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2-

Am Samstag 23.05.2020, gegen 22.50 Uhr, fiel Polizisten der Autobahnpolizei ein VW Crafter mit einem Reifenschaden, auf der BAB2 in FR Hannover auf. Bei der Kontrolle bemerkte sie die falsche Ladungssicherung.

Die Polizisten hielten den VW Crafter aufgrund des Reifenschadens an der Notausfahrt zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Ost und Ostwestfalen/Lippe an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie neben nicht vorhandener Ladungssicherung fest, dass der 53-jährige Fahrer aus Berlin einige hundert Kilo tiefgefrorenen Speisefisch ohne jegliche Kühlung von Lüttich nach Berlin transportierte, um diesen in seinem dortigen Geschäft zu veräußern.

Das hinzugezogene Veterinäramt der Stadt Bielefeld versiegelte den Lkw, informierte das zuständige Veterinäramt Berlin und fertigte gegen den Fahrzeugführer / Geschäftsinhaber eine entsprechende Anzeige.

Eine gesonderte Anzeige wegen fehlender Ladungssicherung wurde durch die Polizeibeamten ebenfalls gefertigt.

