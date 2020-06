Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ladung verrutscht - aufwändige Umladearbeiten mit Verkehrsbehinderungen (Lichtbilder in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Dienstagvormittag (16.06.2020) befuhr ein 42-jähriger LKW-Fahrer gegen 10:30 Uhr die BAB in Richtung Bremen. Auf Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum bemerkte er, dass sein geladenes Holz stark verrutscht war. Er hielt unmittelbar auf dem Standstreifen an. Für die Bergung und die aufwändige Umladung musste die Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum in Richtung Bremen gesperrt werden. Die Sperrung dauert zur Zeit noch an. Es kam bereits zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

