POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven für Sonntag, 14.06.2020

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven für Sonntag, 14.06.2020

Bereich Schiffdorf

Wulsbüttel

Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 21:55 Uhr, befuhr ein 27jähriger Mann aus Hagen mit seinem Pkw VW Polo die Kreisstraße 48, in Richtung Hoope. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er alleinbeteiligt auf gerader Strecke bei starkem Regen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann konnte sich noch alleine aus dem Pkw befreien, brach dann jedoch bewusstlos zusammen. Nach bisherigen Ermittlungen war der Fahrzeugführer nicht angeschnallt. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzung in ein Krankenhaus nach Bremerhaven gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Die FFW Hoope/ Lehnstedt war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Die K 48 wurde bis 02:15 Uhr komplett gesperrt.

Bereich Hemmoor

Folgenschwere Spritztour

Am Samstag um 07.15h meldete ein Anwohner, dass ein PKW im Hüttenstieg gegen einen Baum gefahren sei. Noch auf der Anfahrt wurde den eingesetzten Polizeibeamten mitgeteilt, dass die beiden Fahrzeuginsassen von der Unfallstelle geflüchtet seien. Dank aufmerksamer Zeugen konnten die beiden Fahrzeuginsassen im Bereich des Bahnhofsweg aufgegriffen werden. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 18-jährigen Heranwachsenden aus Hemmoor. Dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, dafür stand er aber unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernens von der Unfallstelle, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Genusses alkoholischer Getränke, sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der benutzte PKW gehört einem Bekannten des Fahrzeugführers, der mit der Nutzung nicht einverstanden war. Daher wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens eingeleitet. Da der Fahrzeugführer während der polizeilichen Maßnahmen die eingesetzten Beamten fortlaufend beleidigte erwartet ihn nun auch ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung. Bei dem Beifahrer handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen aus Wischhafen.

Hemmoor

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung. Eine bisher unbekannte Person warf einen Straßenpoller in eine Schaufensterscheibe eines Bestatters. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor unter 04771 - 6070 zu melden.

