Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der PI Cuxhaven für Samstag, 13.06.2020

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab, Sozius schwer verletzt

Am Freitag, dem 12.06.2020, gegen 20.10 Uhr, kam es auf der Landesstraße 128 zwischen den Ortschaften Geestenseth und Wollingst zu einem schweren Motorradunfall. In einer Linkskurve kam der 34-jährige Fahrer aus Bremerhaven vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum prallte er mit seiner Kawasaki gegen einen Baum. Die 25-jährige Mitfahrerin wurde mehrere Meter weiter in den Straßengraben geschleudert. Die Bremerhavenerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Tim Tietje, Polizeihauptkommissar

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell