Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Baumunfall in Geestland - eine Person leicht verletzt (Lichtbilder in der Anlage)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Freitagvormittag (12.06.2020) kam es gegen 10:45 Uhr auf der Kreistraße 66 zwischen den Ortschaften Sievern und Wremen zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Frau aus Bremerhaven geriet auf gerader Strecke mit ihrem PKW Mini Cooper in den Gegenverkehr und touchierte dort den PKW Kia eines 73-jährigen Geestländers. Nach der Kollision kam der Mini Cooper von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 26-jährige Bremerhavenerin war zunächst nicht ansprechbar. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit. Warum die junge Frau in den Gegenverkehr geriet wird derzeit ermittelt. Zeugen hatten angegeben, dass Sie bereits vorher Schlangenlinien gefahren war. Nur dem umsichtigen Handeln des Geestländers, welcher komplett in den Seitenraum auswich, ist es zu verdanken, dass es zu keiner Frontalkollision kam. Die Unfallfolgen wären weitaus schlimmer gewesen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung musste die Fahrbahn kurzfristig voll gesperrt werden. Beide PKW wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Stephan Hertz

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell