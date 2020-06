Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Aufbruchsversuch an Tankstellenautomat scheitert ++ Imbisswagen aufgebrochen ++ Milch-LKW umgekippt - Unfallverursacher flüchtet

Aufbruchsversuch scheitert

Schiffdorf. Bisher unbekannte Täter scheiterten in der vergangenen Nacht gegen 3 Uhr bei dem Versuch, den Kassenautomaten einer Tankstelle in Schiffdorf aufzubrechen. Die Täter hatten die optische und akustische Alarmanlage manipuliert und dann versucht, den Kassenautomaten aufzuhebeln. Als dies misslang, flüchteten die Täter unverrichteter Dinge. Der Schaden am Automat beträgt dennoch etwa 1.000 Euro.

++++++

Imbisswagen aufgebrochen

Cuxhaven. In der Nacht von Sonntag, 14.06.2020, auf Montag, 15.06.2020, haben unbekannte Täter einen Imbisswagen in der Strandstraße aufgebrochen. Die Täter zerstörten mehrere Vorhängeschlösser, drangen in den Imbisswagen ein und entwendeten Waren im Wert von einigen hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, wenden sich bitte unter 04721-5730 an die Polizei Cuxhaven.

++++++

Milch-LKW umgekippt - Unfallverursacher flüchtet

Wingst. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montagabend gegen 21.30 Uhr in der Straße Voigtding zwischen Wingst und Cadenberge. Ein 42-jähriger Fahrer eines Milch-Tankwagens fuhr in Richtung Cadenberge. Der Tankwagen war mit etwa 12.000 Litern Milch befüllt. Auf der schmalen Gemeindestraße kam dem LKW auf gerader Strecke ein Quadfahrer entgegen. Da der Quadfahrer keine Anstalten machte auszuweichen, musste der LKW-Fahrer nach rechts in den unbefestigten Seitenraum ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kippte der Tankwagen um und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer konnte unverletzt aus dem Führerhaus klettern. Der Quadfahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Glück hielten die Milchtanks des LKW und es lief keine Milch aus. Lediglich geringe Mengen Dieselkraftstoff liefen ins Erdreich, konnten aber von der freiwilligen Feuerwehr Wingst aufgenommen werden. Die Bergung des Tankwagens erfolgte mit dem Kran einer Spezialfirma aus Bremervörde und dauerte mehrere Stunden an. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000,- Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und/oder dem geflüchteten Quadfahrer machen können, wenden sich bitte unter 04771/ 6070 an die Polizei Hemmoor.

++++++

