Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tresor entwendet

53945 Blankenheim (ots)

Bei einem Einbruch am frühen Sonntagmorgen (2 bis 5.20 Uhr) in eine Seniorenresidenz an der Lühbergstraße entwendeten Einbrecher einen kleinen Metalltresor. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Diebe die Abwesenheit einer Aufsichtsperson während eines Kontrollgangs. Als die Angestellte zum Büroraum zurückkehrte, bemerkte sie einen offenstehenden Schrank. Die Einbrecher hatten alle Schubladen durchsucht und einen Möbeltresor komplett entwendet. Offenbar waren die Diebe durch ein nicht ordnungsgemäß verschlossenes Fenster in den Büroraum gelangt.

