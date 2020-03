Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unrat brannte

53879 Euskirchen (ots)

Am frühen Montagmorgen (3.25 Uhr) geriet ein Anhäufung Unrat an der Elsiger Straße in Brand. Durch die Brandentwicklung wurde ein in unmittelbarer Nähe stehender Anhänger beschädigt. Eine vorsätzliche Brandlegung kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden.

