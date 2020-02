Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Frau nach Karnevalsparty angegangen

Hattingen (ots)

Die zwei 27-jährigen Frauen gingen am Dienstagmorgen um 00:00 Uhr nach einer Karnevalsparty nach Hause. In der Fußgängerzone (Reschop Carré 1) wurden sie von zwei Männern angesprochen. Nach einer kurzen Diskussion schubste einer der Männer eine der Frauen. Die 27-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich dadurch am Knie. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 18-22 Jahre alt - europäisches Erscheinungsbild - normale Statur - kurze blonde Haare - schwarz gekleidet

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/91666000.

