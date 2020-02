Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Ennepetal (ots)

Am Montagabend, den 24.02.20, befuhr die 34-jährige Ennepetalerin mit ihrem Audi A3 die Loher Straße in Fahrtrichtung Neustraße. An der Kreuzung Diestelkampstraße übersah sie den an der Ampel wartenden Citroen und fuhr ihm auf. Durch den Aufprall wurde die 36-jährige Fahrerin aus Gevelsberg leicht verletzt. Ein Krankenwagen wurde nicht benötigt.

