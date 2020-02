Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: EN-Kreis-Polizeikontrollen an Weiberfastnacht

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Zu jeder Jahreszeit werden Drogen und Alkohol konsumiert. An Karneval ist der Konsum an berauschenden Mitteln jedoch besonders hoch. Aus diesem Grund fanden und finden verstärkte Verkehrskontrollen durch die Polizei statt. An Weiberfastnacht wurden somit über 100 Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen kontrolliert. Zwei Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihnen musste somit Blut entnommen werden und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Während der Kontrollen wurden zusätzlich acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und 50 Verwarngelder erhoben. Wir raten Ihnen: Führen Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln ein Fahrzeug. Nehmen sie ein Taxi oder übernachten Sie bei einem Freund.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell