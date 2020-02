Polizei Dortmund

POL-DO: Tumultdelikt zwischen Fußballanhängern des BVB und des Vereins S04

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei ermittelt nach einem Tumultdelikt zwischen verfeindeten Fußballanhängern des BVB und S04 in der vergangenen Nacht (5. Februar) in der Johannesstraße und der Unionstraße.

Um 2.37 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei die Auseinandersetzung einer größeren Personengruppe in der Johannesstraße. Bei Erblicken der Polizeibeamten flüchteten ca. 30-40 vermummte Personen in Richtung Beurhausstraße. Sie stiegen in Transporter und flüchteten. Acht Personen hinderte die Polizei an der Flucht und nahm sie vorläufig fest.

Polizeibeamte folgten den Fahrzeugen bis zu einem Parkplatz an der Unionstraße / Heinrich-Wenke-Straße. Dort sprangen die Tatverdächtigen aus den Transportern und flüchteten zu Fuß, teilweise in dort zuvor geparkten Pkw.

Bei der Flucht fuhr mindestens ein Auto auf Polizeibeamte zu und erfasste einen Beamten. Dieser erlitt hierdurch aber keinerlei Verletzungen. Als der Fahrer des Wagens, ein 23-Jähriger aus Korschenbroich sich trotz Aufforderung weigerte auszusteigen, schlugen die Beamten die Seitenscheibe ein und nahmen den Mann fest. Auch zwei weitere Männer aus dem Auto nahm die Polizei fest.

Mehrere Personen wurden durch die Polizei zunächst in Gewahrsam genommen. Bis auf eine Person wurden alle wieder entlassen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

