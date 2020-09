Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Metzgerei

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bislang unbekannte Täter in eine Metzgerei in der Hauptstraße einzubrechen. Nachdem sich durch ein Kellerfenster Zugang zum Gebäude verschafft wurde, scheiterte der Einbrecher an der Kellertür und ließ anschließend von der Tatausführung ab. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

