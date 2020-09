Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Tierheim - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde in der Nacht zwischen Freitag und Samstag im Tierheim Sinsheim in der Lange Straße. Bislang unbekannte Täter zerstörten ein Fenster und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Hier wurden die Kaffeekasse, die persönlichen Spinde der Mitarbeiter sowie die sich darin befindlichen Geldkassetten, aufgebrochen. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens kann momentan noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

