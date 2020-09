Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kleingartenanlage - Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Donnerstag, Mitternacht, und Freitag, 08 Uhr wurde in die Kleingartenanlage in der Straße "Am Weidenstück" eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu insgesamt drei Parzellen, brachen ein Geräteschuppen auf und entwendeten einen Hochdruckreiniger, sowie aus einer anderen Parzelle ein tragbares Radio. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Ketsch, unter der Telefonnummer 06202-61696, oder beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

