Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Ennepetal (ots)

Am Freitag versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Hohlweg einzubrechen. In der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr versuchten die Täter die Hauseingangstür des Hauses aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Tür wurde zwar beschädigt, hielt dem Einbruchsversuch aber stand.

