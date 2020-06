Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in der Pannhütter Straße

Hattingen (ots)

Am Sonntag brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses an der Pannhütter Straße ein und entwendeten Bargeld. Zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr nutzten die Täter ihre Chance und brachen gewaltsam die Eingangstür des Einfamilienhauses auf. Augenscheinlich gezielt suchten sie das Schlafzimmer im 2. Obergeschoss auf und entwendeten Bargeld aus der Nachtkonsole. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

