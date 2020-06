Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Alkoholisiert vom Unfallort geflüchtet

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, gegen 03:30 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger auf der Severinghauser Straße in Richtung Heilenbecker Straße. Er kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat. Er schob den Seat etwa sechs Meter in Fahrrichtung Heilenbecker Straße und flüchtete anschießend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Heilenbecker Straße, ohne weitere schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen informierten die Polizei. Der 25-jährige Fahrer konnte an der Halteranschrift schlafend am Steuer seines Fahrzeuges angetroffen werden. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert, was ein Atemalkoholtest auch bestätigte. Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

