POL-EN: Schwelm- Betrunken Unfall gebaut und geflüchtet

Am Samstagmorgen wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der Barmer Straße in Höhe des Kreisverkehrs informiert. Zeugen hörten einen lauten Knall und beobachteten einen schwarzen BMW, der über eine Verkehrsinsel nahe des Kreisverkehres fuhr und anschließend in Schlangenlinien auf der Barmer Straße in Richtung Wuppertal flüchtete. Das Fahrzeug wurde schließlich auf einem nahegelegenen Parkplatz eines Discounters geparkt. Der Fahrer ließ das Fahrzeug zurück und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Am Unfallort stellten die Polizeikräfte fest, dass ein auf der Verkehrsinsel stehendes Verkehrszeichen umgefahren wurde. Der zurückgelassene BMW war stark beschädigt. Neben einer zerstörten Frontschürze waren auch beide Vorderräder stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer konnte zeitnah an der Halteranschrift angetroffen werden. Der 21-Jährige war augenscheinlich stark alkoholisiert, ein Atemalkoholtest bestätigte dies. Durch den Aufprall verletzte sich der Schwelmer leicht, eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab. Er wurde zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass sein Führerschein einige Zeit zuvor bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt durch die Polizei sichergestellt wurde.

