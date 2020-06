Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Einfamilienhaus eingebrochen

Frankenthal (ots)

In der Oggersheimer Straße gelang es bislang Unbekannten, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter hebelten zwischen dem 06.06.2020, 16 Uhr, und dem 07.06.2020, 15:30 Uhr, ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Bevor sie unerkannt fliehen konnten, stahlen sie Bargeld, Schmuck und Schuhe. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de

