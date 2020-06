Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streitschlichtung endet mit Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Am späten Sonntagabend gegen 22:40 Uhr wollte ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße einen Streit schlichten. Der Jugendliche habe in der Ludwigstraße an der provisorischen Bushaltestelle Berliner Platz zwei streitende Personen gesehen und wollte den Streit schlichten. Eine der streitenden Personen habe dem Jugendlichen dann auf den Kopf geschlagen. Beide Streitende seien dann weggegangen.

Der Jugendliche erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen. Die Streitenden Personen werden wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, ca. 175 - 180 cm groß, 20 Jahre alt, Glatze 2. Person: weiblich, ca. 175 - 180 cm groß, ca. 20 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung

Wer kann Hinweise zu den streitenden Personen geben oder konnte die Tat beobachten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

