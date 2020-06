Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl durch angeblichen Handwerker

Ludwigshafen-Stadtteil Süd (ots)

Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, wurde eine vor ihrem Wohnanwesen in der Schützenstraße befindliche 68 Jährige von einem Unbekannten angesprochen, welcher sich als Handwerker eines in Ludwigshafen ansässigen Unternehmens ausgibt, um Wartungsarbeiten an den Wasserleitungen in ihrer Wohnung durchzuführen. Die 68 Jährige nimmt den vermeintlichen Handwerker mit in ihre Räumlichkeiten, wo dieser sie ablenkt, um hierdurch mehrere Wertgegenstände zu entwenden und danach unter einem Vorwand die Wohnung zu verlassen. Der falsche Handwerker wird wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre alt, 175 cm groß, kräftige Statur, dunkle kurze Haare, blaue Jeans. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de . Seitens der Polizei wird geraten, sich ggf. durch einen Telefonrückruf bei diesem Unternehmen zu vergewissern, ob bzw. welcher konkrete Handwerker entsandt wurde.

