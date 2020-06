Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfall an der Königsfelder Straße

Ennepetal (ots)

Am Freitagmorgen kam es, gegen 07:30 Uhr, auf der Königsfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-Jähriger leicht verletzt wurde. Eine 46-Jährige wollte mit ihrem Volvo von der Scharpenberger Straße über die Königsfelder Straße weiter dem Verlauf der Scharpenberger Straße in Richtung Kahlenbecker Straße folgen. Im Kreuzungsbereich übersah sie hierbei den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 25-Jährigen, der mit seinem Seat auf der Königsfelder Straße in Richtung B483 fuhr. Der Seatfahrer versuchte noch einen Zusammenstoß zu verhindern und wich nach links aus. Er stieß gegen einen Masten auf dem Gehweg und verletzte sich durch die Wucht des Aufpralls leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell