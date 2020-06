Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Brand in Friseurgeschäft

Gevelsberg (ots)

Am Montagmorgen, gegen 02:30 Uhr, wurden Polizeikräfte zu einem Brand in der Mittelstraße gerufen. In dem Geschäft hatte sich bei Eintreffen der Polizei bereits eine starke Rauchwolke in den Geschäftsräumen entwickelt. Personen befanden sich bei Brandausbruch nicht in dem Geschäft, auch die weiteren Wohnungen des Mehrfamilienhauses blieben unbetroffen. Durch Kräfte der Feuerwehr wurde das Geschäft mittels Lüfter vom Rauch befreit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Nach dem bisherigen Ermittlungstand ist von schwerer Brandstiftung auszugehen. In dem Geschäft konnten Brandbeschleuniger aufgefunden und sichergestellt werden, mit dem augenscheinlich versucht wurde das Mobiliar in Brand zu stecken. In einer Schaufensterscheibe schlugen der oder die Täter ein Loch hinein, in wie fern dies mit dem Brand selber in Verbindung steht, ist bisher unklar. Die Mittelstraße wurde während der Löschmaßnahmen im Bereich des Brandortes gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen zu der oben genannten Tatzeit im Bereich Mittelstraße/Südstraße gesehen haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 02332-91665000 abgegeben werden.

