Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Alkoholisiert Unfall verursacht

Ahaus (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro hat ein Autofahrer am Samstag kurz vor Mitternacht bei einem Unfall in Ahaus angerichtet: Er befuhr mit seinem Wagen die Bahnhofstraße in Richtung Königstraße, geriet ins Schleudern und prallte erst gegen einen Bordstein und danach gegen einen stehenden Pkw. Zeugen konnten verhindern, dass sich einer der beiden Insassen entfernte. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten erklärten beide alkoholisierten Männer, der jeweils andere sei gefahren. Da sich bei einem der Insassen die Identität nicht feststellen ließ, verblieb er im polizeilichen Gewahrsam.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell