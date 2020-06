Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Ennepetal (ots)

Am 13.06.2020, um 16:32 Uhr, befuhr eine 37-jähriger Schwelmer mit seinem Leichtkraftrad, Aprilia, die B483 in Ennepetal auf Höhe Bransel/Heilenbecker Straße in Fahrtrichtung Schwelm. In einer dortigen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 37 Jährige stürzte hierbei in den anliegenden Straßengraben und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

