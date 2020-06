Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Sprockhövel (ots)

Am 13.06.2020, um 08:50 Uhr, befuhr ein 12-jähriger Fahrradfahrer aus Sprockhövel die Wuppertaler Straße in Fahrtrichtung Obersprockhövel. Im Kreuzungsbereich Wuppertaler Straße/Brinker Straße/Hombergstraße beabsichtigte er nach links in die Hombergstraße abzubiegen. Hierbei wurde er von einem hinter ihm fahrenden Pkw überholt. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Der 12 Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend über die Wuppertaler Straße von der Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben. Hinweise zum flüchtigen Pkw-Fahrer liegen vor. Die Ermittlungen dauern an.

