Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Portemonnaie aus Handtasche entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Marktplatz, Donnerstag, 23. Januar 2020, 12.15 Uhr. Eine unbekannte Täterin entwendete einer 69-jährigen Geschädigten aus Einbeck, in einem Einkaufsgeschäft in der Innenstadt, unbemerkt ein Portemonnaie aus einer verschlossenen Handtasche. Im Nachhinein konnte sich die Geschädigte an eine junge Frau erinnern, die sich sehr nahe in ihrem Bereich aufgehalten hatte. Kurze Zeit später wurde das Portemonnaie in unmittelbarer Nähe des Tatortes in einem Mülleimer aufgefunden. Die unbekannte Täterin hatte nur das Bargeld in Höhe von ca. 200,- Euro entnommen und das Portemonnaie dann im Mülleimer entsorgt.

