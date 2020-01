Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Vetternweg - Donnerstag, 23.01.2020, zwischen 15.45 Uhr und 20.35 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Am Donnerstag zwischen 15.45 Uhr und 20.35 Uhr hat ein Unbekannter im Vetternweg in einem Mehrfamilienhaus die Tür zu einer Erdgeschosswohnung aufgebrochen. Anschließend fand er beim Durchsuchen der Wohnung mehrere hundert Euro Bargeld und zwei Goldringe. Als die 73-Jährige Bewohnerin gegen 20.35 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie sofort die ofenstehende Wohnungstür und alarmierte die Polizei. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden. An der beschädigten Wohnungstür entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen können, werden unter der Telefonnummer 055512-70050 entgegengenommen.

