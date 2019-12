Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Internistischer Notfall sorgt für Verkehrsunfall

Ennepetal (ots)

Eine 63-jährige Ennepetalerin fuhr am Mittwochmittag mit ihrem VW Polo auf der Hagener Straße in Richtung Ennepetal. Aufgrund eines internistischen Notfalls verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, geriet in den Gegenverkehr und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Andere Verkehrsteilnehmer kamen der 63-Jährigen sofort zur Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Die Ennepetalerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Hagener Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

