Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ermittlungserfolg der Polizei Uslar - Einbruchserie in Uslar aufgeklärt

Uslar (ots)

(gol.) In den vergangenen Wochen ist es im Stadtgebiet von Uslar zu einer Vielzahl von Einbrüchen und Einbruchsversuchen in verschiedenen Geschäftshäusern gekommen. Die Täter erbeuteten bei diesen Einbrüchen Gegenstände im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Den Beamten des Polizeikommissariates in Uslar ist nun ein Ermittlungserfolg gelungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde durch einen Ermittlungsrichter am Dienstagvormittag die Durchsuchung zweier Wohnungen angeordnet. Hierbei fanden die Polizeibeamten größere Mengen Diebesgut und weitere Beweismittel. In ihren Vernehmungen zeigten sich die beiden jugendlichen Tatverdächtigen zum Teil geständig und räumten verschiedene Taten in unterschiedlichen Tatbeteiligungen ein. Neben der Einbruchserie gelang es, auch den versuchten Diebstahl eines Motorrollers aufzuklären, der beim Versuch, ihn kurzzuschließen, in Brand geraten ist. Die Polizei in Uslar prüft derzeit, ob die Beschuldigten noch für weitere Straftaten im Stadtgebiet verantwortlich sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell