Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rosenheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rosenheim (ots)

Am Montagvormittag kam es bei Rosenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-Jähriger leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Der 21-Jährige hatte mit einem Pkw die Kreisstraße 114 von Rosenheim kommend in Richtung Nauroth befahren. Innerhalb einer Linkskurve verlor der 21-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam mit dem Pkw zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab auf den Grünstreifen. Anschließend schleuderte der Pkw nach links, quer über die Fahrbahn, in ein Waldstück. Mit dem Heck kollidierte der Pkw mit einem Baum. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell