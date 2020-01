Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Übergriff auf Taxifahrer

Karlsruhe (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Übergriff auf einen Taxifahrer.

Gegen 05:00 Uhr wurde der 35-jährige Taxifahrer in die Belfortstraße beordert, um dort einen Fahrgast abzuholen. Dort stieg zunächst eine 18-jährige junge Frau zu und bat den Taxifahrer noch einen Augenblick auf einen weiteren Fahrgast zu warten. Kurze Zeit später trat ein 23-Jähriger junger Mann hinzu. Aufgrund einer angetrunkenen Bierflasche kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen dem Taxifahrer und dem 23-Jährigen, wobei der 35-jährige Taxifahrer immer wieder beleidigt wurde. Kurz darauf mischten sich zwei weitere junge Männer, vermutlich Bekannte des 23-Jährigen, in den Konflikt ein. Unvermittelt schlugen und traten alle drei Männer auf den Taxifahrer ein. Anschließend flüchteten die Angreifer. Der polizeibekannte Haupttäter konnte kurze Zeit später von den alarmierten Beamten festgehalten werden. Die zwei Komplizen des 23-Jährigen flüchteten, laut Aussage des 35-jährigen Taxifahrers in ein Anwesen in der Belfortstraße. Bei dem Angriff erlitt der 35-Jährige Verletzungen an Kopf und Oberschenkel. Auf eigenen Wunsch begab er sich eigenständig zu einem Arzt, um sich dort behandeln zu lassen. Zu den Personen konnte er folgende Angaben machen: Beide Männer waren etwa 23 Jahre alt und dunkelhäutig. Einer der beiden trug eine schwarze, der andere eine rote Hose.

Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, unter der Telefonnummer 0721 666331, in Verbindung zu setzen.

