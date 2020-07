Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Sindelfingen; Unfallzeugenn in Sindelfingen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Leichtverletzter Radfahrer

Auf Höhe der Stadthalle in Sindelfingen ereignete sich am Montagabend ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Gegen 19:20 Uhr war ein 60-jähriger Mann mit einem Mercedes auf der Heinestraße in Fahrtrichtung Burghaldenstraße unterwegs und fuhr dort an einem am Straßenrand geparkten Pkw vorbei. Hierbei achtete er mutmaßlich nicht auf einen entgegenkommenden, vorrangberechtigten 52-jährigen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer kollidierte mit dem linken Außenspiegel des Wagens und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Sindelfingen: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag gegen 19:20 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit einem Strandbuggy die Margret-Fusbahn-Straße in Sindelfingen. Auf Höhe eines Maschinenbauunternehmens kippte der Buggy aus noch ungeklärter Ursache auf die linke Fahrzeugseite. Der 28-jährige Fahrer zog sich hierdurch schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein fünfjähriger Junge, der zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz saß, blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Vorsorglich wurde er allerdings in eine Klinik gebracht. Am Strandbuggy, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

