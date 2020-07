Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgängerin; A 81

Steinheim an der Murr: In die Leitplanken geprallt; Ditzingen: Motorradfahrerin schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Walheim: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Zwei Leichtverletzte forderte am Montagabend ein Verkehrsunfall in der Mühlstraße, der erst nachträglich bei der Polizei gemeldet wurde. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 11-jähriges Mädchen gegen 18:00 Uhr auf einem Fußweg unterwegs, der in die Mühlstraße mündet. Hinter einer mannshohen Hecke trat sie auf die Fahrbahn und wurde dort vom E-Bike eines 14-jährigen Jungen erfasst. Beide Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu.

A 81 / Steinheim an der Murr: In die Leitplanken geprallt

Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ist der 30-jährige Fahrer eines BMW am Montagabend gegen 22:45 Uhr auf der A 81 Heilbronn-Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim auf dem rechten Fahrstreifen ins Schleudern geraten. Er kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der 30-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Eine nachfolgende Pkw-Lenkerin fuhr über Fahrzeugteile des BMW. An ihrem Renault entstand dabei etwa 1.000 Euro Sachschaden. An der Unfallstelle waren Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, elf Einsatzkräfte der Feuerwehr Pleidelsheim sowie eine Fahrzeugbesatzung des Rettungsdienstes und ein Notarzt eingesetzt.

Ditzingen: Motorradfahrerin schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste am Montag eine 50-jährige Motorrad-Fahrschülerin nach einem Verkehrsunfall auf der L 1177 ins Krankenhaus gebracht werden. Sie war gegen 13:05 Uhr auf der Landesstraße von der A 81 in Richtung Weissach unterwegs. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Bus ohne Fahrgäste. Beim Befahren des Kreisverkehrs an der Einmündung der L 1137 verwechselte die 50-Jährige vermutlich den Kupplungs- mit dem Gashebel, überfuhr daraufhin die dortige Verkehrsinsel und prallte gegen die linke Seite des an der Wartelinie stehenden Busses. An den Fahrzeugen entstand rund 20.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Es kam jedoch nicht zu größeren Behinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell