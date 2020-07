Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: 3.000 Euro Sachschaden in Gerlingen nach Unfallflucht; Mercedes in Sachsenheim beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gerlingen: 3.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte mit seinem Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Montag, 7:30 Uhr, einen im Schelmengraben in Gerlingen abgestellten Porsche. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ditzingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07156 4352 0 entgegen.

Sachsenheim: Mercedes beschädigt - Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz einer Schule in der Ludwigsburger Straße in Sachsenheim beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 12:00 Uhr und 15:15 Uhr vermutlich beim Öffnen seiner Fahrertür einen daneben geparkten Mercedes. An der Beifahrertür des Mercedes konnten rote Lackantragungen festgestellt werden. Der verursachte Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941 0 entgegen. (sh)

