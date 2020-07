Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Tatverdächtige zu Raub auf Pizzaboten ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei in Böblingen hat nach einem am 25. Mai in Maichingen verübten Raub auf einen Pizzaboten zwei 13-Jährige und einen 15-Jährigen aus Sindelfingen als Tatverdächtige ermittelt. Das Trio hat die Tat im Zuge der polizeilichen Befragungen bereits eingeräumt.

Gegen 01:30 Uhr hatten die zunächst unbekannten Täter über eine Bestellplattform im Internet bei einem Lieferdienst drei Pizzen bestellt. Als der 45-jährige Auslieferungsfahrer an der angegebenen Adresse den entsprechenden Namen nicht vorfand, wartete er noch kurz an seinem Fahrzeug. Hier kamen ihm die Tatverdächtigen entgegen, die alle einen Mund-Nasen-Schutz trugen. Während einer von ihnen so tat, als wolle er bezahlen, wurde der 45-Jährige plötzlich von hinten umklammert. Die beiden anderen griffen sich die Pizzen aus der Warmhaltebox und alle drei flüchteten in verschiedene Richtungen. Im Zuge der folgenden Ermittlungen verdichteten sie Hinweise auf die Tatverdächtigen, die letztlich durch Zeugenhinweise untermauert wurden.

