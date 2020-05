Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Hindernisse auf Fahrbahn gestellt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Freitagmorgen um 10:35 Uhr wurde ein Zeuge auf einen Mann aufmerksam, der Stühle, Tische und Pflanzkübel eines Restaurants Am Meßplatz auf die Fahrbahn schob. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt nahmen noch in Tatortnähe einen Mann fest, auf den die Personenbeschreibung passte. Sein Motiv ist bislang nicht bekannt. Glücklicherweise wurden Angestellte der Gaststätte ebenfalls schnell auf den Vorfall aufmerksam und beseitigten die Hindernisse von der Straße. Gegen den Festgenommenen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Fahrzeugführer, die durch die Handlungen des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 0621 33010 an die Ermittler zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell