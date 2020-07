POL-LB: Tamm: 48-Jähriger randaliert und landet im Polizeigewahrsam; Ludwigsburg: 18-Jähriger flüchtet auf gestohlenem Roller

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Tamm: 48-Jähriger randaliert und landet im Polizeigewahrsam

Nachdem es wegen Streitigkeiten in der Nacht bereits zu einem polizeilichen Einsatz gekommen war, randalierte am Sonntag gegen 13:30 Uhr ein 48-Jähriger in der Ulmer Straße in Tamm und landete danach im Polizeigewahrsam. Der Mann hatte nach dem nächtlichen Einsatz die Wohnung freiwillig verlassen, als er sich wieder bei seiner 46-jährigen Lebensgefährtin meldete. Diese sollte ihm in eine Tiefgarage eine Tasche mit seiner Kleidung bringen. In Begleitung einer 21-Jährigen begab sich die Frau in die Tiefgarage um den 48-Jährigen zu treffen. Dieser soll dort gerade damit beschäftigt gewesen sein den Motor des automatischen Garagentors von der Decke zu reißen. Als die Frau ihn aufforderte dies zu unterlassen entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der Tatverdächtige die 46-Jährige zunächst gestoßen und dann geschlagen haben soll. Als die 21-Jährige drohte die Polizei zu rufen, habe der Mann sie zu Boden gebracht und ihr das Smartphone weggenommen. Diesen Moment nutzte die 46-Jährige um ihrerseits einen Notruf abzusetzen. Als der Tatverdächtige dies mitbekam, soll er das Motorrad der 46-Jährigen umgestoßen und dann das Zugseil des Garagenmotors abgerissen haben. Beim Verlassen der Garage hätte er noch das Tor unvermittelt heruntergezogen, so dass die 21-Jährige davon am Kopf getroffen wurde. Durch die eintreffenden Polizisten konnte der Mann in seinem VW sitzend vor dem Wohngebäude angetroffen werden. Er hatte sich im Fahrzeug eingeschlossen und wollte nicht öffnen. Da der Mann einem normalen Gespräch nicht zugänglich war und sich weigerte das Fahrzeug zu verlassen, wurde ihm gegenüber ein Platzverweis ausgesprochen. Nachdem er diesem nicht nachkam, öffneten die Beamten den Wagen, mussten den 48-Jährigen gewaltsam aus dem Fahrzeug holen und ihm Handschließen anlegen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung bei ihm. Er wurde bis Montagmorgen im polizeilichen Gewahrsam behalten und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Ludwigsburg: 18-Jähriger flüchtet auf gestohlenem Roller

Ein 18-Jähriger beschäftigte am Sonntagmorgen in Ludwigsburg gleich mehrere Polizeibeamte. Das erste Mal begegnete eine Streifenbesatzung dem jungen Mann gegen 6:20 Uhr auf dem Marktplatz. Hierbei fiel er den Polizisten auf, weil er ohne Helm mit einem Roller vorbeifuhr. Trotz der Anhaltezeichen der Beamten setzte er seine Fahrt in Richtung Holzmarkt fort. Die Polizisten verfolgten ihn bis zur Abelstraße. Aufgrund einer dort befindlichen Baustelle konnte der junge Mann mit seinem Roller über einen Gehweg zunächst davonfahren. Kurze Zeit später entdeckten ihn andere Polizeibeamte zu Fuß im Bereich der Bismarckstraße und unterzogen den 18-Jährigen einer Kontrolle. Einige Meter entfernt fanden sie auch die vom Tatverdächtigen auf dem Roller getragene Oberbekleidung. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stießen die Polizisten in der Landhausstraße auf den Roller. Hierbei stellte sich dann heraus, dass der Roller gestohlen worden war. Da ein Atemalkoholtest den Verdacht einer Alkoholisierung bei dem 18-Jährigen bestätigte, musste er sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern noch an. (sh)

