Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Einbruch in Firmengebäude; Grafenau-Dätzingen: Jugendliche Einbrecher; Magstadt: Schlägerei in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Magstadt: Einbruch in Firmengebäude

Am Freitag kam es zwischen 22:00 Uhr und 22:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Schafhauser Straße in Magstadt. Es wurden die Türen an zwei Containern aufgebrochen und eine Kleingeldkasse entwendet. In der Kasse soll sich ein zweistelliger Münzbetrag befunden haben. Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Zeugenhinweise unter Tel. 07031 697 0 erreichbar.

Magstadt: Schlägerei in Gaststätte

In einer Gaststätte in der Maichinger Straße in Magstadt ereignete sich am Sonntag gegen 2:25 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Den bisherigen Erkenntnissen nach geriet ein 28-Jähriger mit einer vierköpfigen Gruppe in Streit. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung erlitt der 28-Jährige leichte Verletzungen. Auch eine 28-Jährige Angestellte wurde leicht verletzt, als sie den Streit schlichten wollte. Vor Eintreffen der verständigten Polizeibeamten flüchteten drei Tatverdächtige aus der Gaststätte. Ein 42-jähriger Tatverdächtiger konnte von dem 28-Jährigen festgehalten und den Beamten übergeben werden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern noch an.

Grafenau-Dätzingen: Jugendliche Einbrecher

Drei 15-jährige Jugendliche sind wegen Einbruchs tatverdächtig, weil sie am Sonntag gegen 0:30 Uhr in eine Schule in der Döffinger Straße in Grafenau-Dätzingen eingestiegen sind. Eine 35-jährige Zeugin hatte beobachtet, wie die drei Tatverdächtigen über ein Fenster in die Schule kletterten und sich im Gebäude bewegten. Nachdem die verständigten Polizeibeamten das Gebäude umstellt hatten, kamen die drei wieder aus dem Fenster heraus. Als sie die Polizisten und einen Diensthund erkannten, ergriffen sie zu Fuß die Flucht. Einer der drei jungen Einbrecher konnte von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Kurz vor seiner Festnahme versuchte er noch das Diebesgut wegzuwerfen. Die Beamten konnten jedoch die Tasche auffinden, in der sich Schreibutensilien der Schulkinder und weiteres Büromaterial befand. Der Wert wurde auf etwa 100 Euro geschätzt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden anderen Tatverdächtigen zunächst entkommen. Bei der Suche war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden die beiden 15-Jährigen dann identifiziert. Der vorläufig festgenommene Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Erziehungsberechtigten übergeben.(sh)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell