Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein Anwohner am Sonntag gegen 02:00 Uhr in der Sudetenstraße in Markgröningen den Aufbruch eines Zigarettenautomaten beobachten konnte, alarmierte er umgehend die Polizei. Zuvor hörte er Werkzeuggeräusche, woraufhin er aus dem Fenster schaute. Dort sah er, während ein Unbekannter Schmiere stand, wie zwei weitere bislang unbekannte Täter den Automaten gewaltsam aufbrachen. Nachdem es ihnen gelungen war aus dem Inneren des Automaten mehrere Packungen Zigaretten zu entwenden, packten sie die Beute in einen schwarzen Müllsack. Anschließend suchte das Trio zu Fuß das Weite. Aus noch ungeklärter Ursache blieb der Müllsack in der nahegelegenen Gartenstraße samt Diebesgut zurück. Im Rahmen einer sofort polizeilich eingeleiteten Fahndung konnte ein Zeuge angetroffen werden, der den Müllsack dort fand. Ob noch weiteres Diebesgut in Form von Geld oder Zigaretten gestohlen wurde, bedarf weiterer Ermittlungen. Die drei männlichen Tatverdächtigen konnten schlussendlich nicht mehr angetroffen werden. Sie wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: etwa 180 cm groß; blonde nach hinten gegelte Haare bullige Statur; bekleidet mit einer schwarzen Sweatjacke mit farblich abgesetzten Ärmeln

Täter 2: etwa 180 cm groß; schlanker Körperbau mit markanten Gesichtszügen; dunkle kurze Haare; bekleidet mit einem rot/schwarzen Oberteil

Täter 3: etwa 180 cm groß, athletisches Erscheinungsbild und bekleidet mit Basecap und Jeansjacke

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141 18-9, in Verbindung.(ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell