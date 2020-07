Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Motorradfahrer auf der K 1644/Vaihingen an der Enz von der Fahrbahn abgekommen; Radfahrer bei Unfall in Freiberg am Neckar verletzt; Zeugen nach Diebstahl in Remseck am Neckar gesucht

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz: Rettungshubschrauber im Einsatz

Mit leichten Verletzungen musste ein Rettungsdienst am Sonntag einen 53-Jährigen in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 16:50 Uhr auf der Kreisstraße 1644 zwischen Gündelbach und Häfnerhaslach in einen Verkehrsunfall verwickelt war. In einer Linkskurve kam der 53-jährige Motorradfahrer, der in Richtung Häfnerhaslach fuhr, aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er eine Böschung hinunter und über verschiedene Streuobstwiesen, bis er nach etwa 200 Meter gegen einen Weidenzaun prallte. Der Fahrer verfing sich zunächst in dem Zaun, stürzte dann und blieb auf der Weide leichtverletzt liegen. Eine Verkehrsteilnehmerin wurde auf das Unfallgeschehen aufmerksam und alarmierte die Polizei. Im Einsatz war ein Rettungshubschrauber sowie ein Notarzt. Der Transport des leicht verletzten Mannes fand anschließend jedoch mit einem Rettungswagen statt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.600 Euro. Das Zweirad war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Freiberg am Neckar-Beihingen: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Ein Verletzter und ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Sonntag gegen 19:50 Uhr in Freiberg am Neckar, im Ortsteil Beihingen stattfand. Zum Unfallzeitpunkt war ein 25-jähriger Fiat-Lenker auf der Einsteinstraße unterwegs und wollte im weiteren Verlauf auf die Ludwigsburger Straße einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 53-jähriger Radfahrer verbotswidrig den links verlaufenden Gehweg der Ludwigsburger Straße in Richtung Ludwigsburg. Im Einmündungsbereich trafen beide Verkehrsteilnehmer schließlich aufeinander. Trotz einer Bremsung seitens des Radfahrers kam es schlussendlich zum Zusammenstoß. Der 53-jährige Radfahrer schleuderte auf die Motorhaube des Wagens und fiel dann auf den Boden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sein Verletzungsgrad ist allerdings noch nicht bekannt.

Remseck am Neckar-Aldingen: Fahrräder entwendet

Am Sonntag gegen 00:45 Uhr konnte der Bewohner eines Hauses in der Hölderlinstraße in Remseck am Neckar-Aldingen Geräusche wahrnehmen. Diesbezüglich sah er aus dem Fenster und entdeckte einen noch unbekannten jungen Mann, der sich augenscheinlich gerade mit einem Fahrrad aus dem Staub machte. Bei einer näheren Nachschau konnte der Bewohner feststellen, dass seiner Familie insgesamt fünf mutmaßlich unverschlossene Fahrräder aus der vermutlich offenstehenden Garage entwendet wurden. Hierbei handelt es sich um fünf Mountainbikes im Wert mehrerer tausend Euro. Zwei Räder, schwarz-rot und weiß-rot der Marke YT sowie drei Fahrräder der Marke Grand Canyon in den Farben schwarz-weiß-rot, schwarz-dunkelgrün-hellgrün und schwarz-weiß. Letzteres konnte bei einer Absuche des näheren Umfelds im Bereich der Gemeindehalle in einem Gebüsch aufgefunden und sichergestellt werden. Nach dem Unbekannten, der am Tatort gesichtet worden war und nach eventuell weiteren Tätern wurde im Anschluss durch mehrere Streifenwagenbesatzungen gefahndet. Diese Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 18-Jährigen eventuell Osteuropäer handeln, der etwas kräftiger gebaut ist. Er hat kurz rasierte Haare, trug eine schwarze Brille, ein rotes T-Shirt und eine schwarze Bauchtasche. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, weitere Hinweise zu möglichen Tätern oder den Verbleib der übrigen vier Räder geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Remseck unter der Tel. 07146 280820. (ak)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell