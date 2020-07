Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden/ Radfahrer verletzt

Kleve (ots)

Auf der abschüssigen Gruftstraße in Kleve ereignete sich am Freitag (03.07.2020) gegen 14:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die Gruftstraße in Richtung Tiergartenstraße und beabsichtigte in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang prallte jedoch ein auf dem Geh-/Radweg fahrenden 20-jährigen Radfahrer gegen den Frontbereich des Pkw. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht im Kopf. Er wurde zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Kleve zugeführt.

