POL-KLE: Geldern - zwei Verletzte bei VErkehrsunfall

Verursacher benutzt Handy während der Fahrt

Geldern (ots)

Im Kreuzungsbereich Venloer Straße (B58) / Kapellener Straße ereignete sich am Donnerstag (02.07.2020) gegen 14:30 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 24-jähriger Toyota-Fahrer aus Geldern ordnete sich vor der Kreuzung auf der Kapellener Straße aus Fahrtrichtung Kapellen kommend rechts ein um nach rechts in die Klever Straße abzubiegen, zog dann jedoch plötzlich nach links um in Richtung Harttor abzubiegen. Dabei kollidierte er mit dem Toyota eines 52-Jährigen Mannes aus Sonsbeck, der die Venloer Straße in Fahrtrichtung Kapellen befuhr und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte.

Beide Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme räumte der 24-Jährige ein, zum Unfallzeitpunkt während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzt zu haben. Durch diese Ablenkung hat er dann vermutlich den Unfall verursacht. (cp)

