Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall geht glimpflich aus

Kaiserslautern (ots)

Ein 23 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in der Pariser Straße mit einem Auto zusammengestoßen.

Der Fahrer eines Pkw war um 13.30 Uhr auf dem Seitenarm der Pariser Straße von der Straßenmeisterei kommend in Richtung Einsiedlerhof unterwegs. An der Einmündung zum Keltenweg wollte der 32-Jährige nach links abbiegen. Dabei übersah er den Radler, der in die gleiche Richtung fuhr und dabei den Fahrradschutzstreifen auf der falschen Straßenseite benutze.

Es kam zum Zusammenstoß und der Fahrradfahrer stürzte zu Boden. Rettungskräfte versorgten den 23-Jährigen und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Zunächst machte er keine Verletzungen geltend. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Der Opel wurde nicht beschädigt. |mhm

