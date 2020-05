Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sprayer beschädigen Häuser

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte mehrere Häuser, öffentliche Gebäude und Straßen mit Farbe besprüht. Sie sprühten unter anderem die sogenannten Tags "Hatter", "Be loved", "God". "A+P=AP" und "Belive" an Wände, Stromkäste und auf Fahrbahnen. Die Polizei zählte bislang zwölf Graffiti. Der dadurch entstandene Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise. Wem sind in der Nacht zum Dienstag zwischen 21 Uhr und 8 Uhr Personen in Otterberg aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern entgegen. Bürgerinnen und Bürger, denen durch die Sprayer ein Schaden entstanden ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell