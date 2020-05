Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Vorfahrt missachtet

Kaiserslautern (ots)

An der Einmündung Altenwoogstraße / Mannheimer Straße ist es am Montagabend zu einem Unfall gekommen. Ein 65-jähriger Autofahrer fuhr auf der Mannheimer Straße, an der Einmündung wollte er stadtauswärts weiterfahren. Weil er die Vorfahrt einer 54-Jährigen nicht beachtete, kollidierte sein Wagen mit dem Auto der Frau. Die Autofahrerin war stadteinwärts unterwegs. Durch den Aufprall drehte sich ihr Pkw einmal um die eigene Achse und kam dann zum Stehen. Die 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3.500 Euro. |erf

