Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Einbruch in Lebensmittelmarkt; Sindelfingen: Gefährliche Körperverletzung; Böblingen: Gaststätteneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg-Kuppingen: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Über das Dach haben sich unbekannte Täter in der Nacht zum Montag gegen 01:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Lebensmittelmarkt im Römerweg in Kuppingen verschafft. In einem Büroraum des Marktes machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Personen, die zu fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Marktes gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 07031 1300, zu melden.

Sindelfingen: Gefährliche Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 14-Jährigen und zwei noch unbekannte Jugendliche, die sich am Samstagabend zusammen mit weiteren Personen im Maichinger Park an der Berliner Straße aufgehalten haben. Unter ihnen auch ein 15-Jähriger mit seinem E-Bike. Der 14-Jährige wollte mit dem Rad fahren, was dessen Besitzer aber ablehnte. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Jugendliche von dem 14- Jährigen und dann auch von zwei seiner Begleiter geschlagen und getreten wurde. Er zog sich dabei Verletzungen zu, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 204050, zu melden.

Böblingen: Gaststätteneinbruch

Mit einem vorgefundenen Stein hat ein Unbekannter vermutlich in der Nacht zum Montag eine Fensterscheibe eines Lokals in der Heinkelstraße eingeworfen und ist anschließend eingestiegen. Aus dem Thekenbereich ließ er aus einem Geldbeutel mehrere Hundert Euro Bargeld mitgehen und richtete zudem ca. 250 Euro Sachschaden an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

