Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mülltonne gerät in Brand, VW Fox stark beschädigt - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hehlingen, Kirchbrunnen 02.05.2020, 0051 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in den frühen Morgenstunden des Samstags in der Straße Kirchbrunnen eine Papiermülltonne unter einem Carport in Brand. Aufmerksame Zeugen hatten den Feuerschein bemerkt die Hausbewohner und die Feuerwehr alarmiert. Unter dem Carport befanden sich drei Kraftfahrzeuge, ein VW Golf, ein BMW und ein VW Fox. Während der Golf und der BMW durch ihre Besitzer noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten, wurde der VW Fox im Frontbereich durch die Flammen stark beschädigt. Während ein Anwohner den Flammen mit einem Feuerlöscher zu Leibe rückte übernahm die nur wenige Minuten später eintreffende Feuerwehr die Löscharbeiten. Eine erste Schadenseinschätzung lag bei rund 10.000 Euro.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dabei können die Beamten einen Tatzusammenhang zu den Bränden in jüngster Vergangenheit in Nordsteimke und Hehlingen nicht ausschließen. Hier waren eine Gartenhütte, ein Carport nebst der darunter befindlichen Fahrzeuge, so wie eine Stallung mit sieben Schweinen ein Opfer der Flammen geworden (wir berichteten).

Auch im jüngsten Fall sucht die Polizei Zeugen die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell