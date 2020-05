Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Audi A 5 - alle vier Räder entwendet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße 03.05.2020, 00.00 Uhr - 0787.9000 Uhr

Nicht schlechte staunte ein 36 Jahre alter Fahrzeugbesitzer, als er am Sonntagmorgen wieder zu seinem Fahrzeug kam. Unbekannte hatten von seinem Audi A5 alle vier Räder abmontiert und entwendet. Der Audi stand von Sonntagnacht 00.00 Uhr bis Sonntagmorgen 08.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins an der Heinrich-Nordhof-Straße. Der entstandene Schaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Die Polizei hofft darauf, dass Passanten oder Autofahrern verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

